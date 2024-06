Milenkovic? Un difensore da trenta milioni. Il serbo apprezza di poter giocare in Europa e ascolterà proposte veramente migliorative

L'Europeo di Nikola Milenkovic è cominciato nel migliore dei modi, almeno dal punto di vista personale. Questo perché il difensore della Fiorentina, ora impegnato con la Serbia, all'esordio nella competizione è riuscito ad annullare nientemeno che Harry Kane, ovvero uno dei centravanti più forti del continente.

Trenta milioni

Ma che prospettive potrebbe avere il difensore? Secondo quanto scritto stamani da La Repubblica, la Fiorentina lo considera un difensore il cui valore si aggira attorno ai trenta milioni di euro, ma non vede in lui uno dei sacrificabili sul mercato, almeno per adesso.

Solo offerte migliorative

Il serbo in viola sta bene, tra l'altro è anche il giocatore della rosa che ha l'ingaggio migliore, apprezza il fatto di poter giocare ogni anno l’Europa e ascolterà proposte solo in caso di offerte veramente migliorative.