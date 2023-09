Colantuono: "Con Italiano Ranieri ha cambiato ruolo per la quarta volta in carriera, eppure i risultati sono ottimi. Giocatore di grande qualità"

Nonostante la delusione per il pareggio incassato nel finale dalla Fiorentina, non è passata inosservata la prestazione di Luca Ranieri contro il Genk. Di lui a Radio Serie A ha parlato Stefano Colantuono, suo allenatore ai tempi della Salernitana: “Non l'ho avuto per tanto tempo, ma ho comunque avuto modo di conoscerlo bene. E' un ragazzo serio, un giocatore di grande qualità e molto duttile. Sono contento per quello che sta facendo”.

E poi: “Con noi giocava da quinto di centrocampo, oppure all'occorrenza terzino o centrale nella difesa a tre. Italiano gli ha trovato un'ulteriore sistemazione, centrale in una linea a quattro, e i risultati sono ottimi. Ranieri sta raccogliendo quanto seminato con il duro lavoro, è una bella persona e gli auguro il meglio”.