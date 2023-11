L'input forte arrivato dalle riunioni di mercato: La Fiorentina non mette in discussione Beltran e Nzola

Un nuovo centravanti per la Fiorentina a gennaio? Chi spera in un inserimento in questo senso nella prossima sessione di mercato, è destinato a rimanere deluso.

I centravanti non sono in discussione

Secondo quanto scritto stamani dal Corriere dello Sport-Stadio, l’input forte e chiaro è stato dato nel corso delle ultime riunioni: i due centravanti non sono in discussione. Né Nzola né Beltran (quasi quaranta milioni di spesa la scorsa estate) sono destinati a fare le valigie nel corso di gennaio.

Nessuna difficoltà aggiuntiva ai due

Di conseguenza non arriverà nessun altro numero nove che possa togliere spazio all'ex Spezia o all'ex River Plate. Non verranno aggiunte difficoltà a questi giocatori, rispetto a quelle che già ci sono, visti solamente i quattro gol fatti (solo un in campionato) nei quasi 1700 minuti collezionati dai due.