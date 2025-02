C'è Torino-Milan: Vanoli fa esordire Biraghi dal 1° minuto nonostante l'autogol di Bologna. Solo panchina per l'altro ex viola

Il match delle 18 di questo sabato di Serie A vedrà il Torino ospitare il Milan, che cerca riscatto dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord. Ci sarà l'esordio da titolare per un ex viola.

L'allenatore del Torino Vanoli, complice anche la condizione fisica precaria del titolare Sosa, schiera Cristiano Biraghi titolare sull'out di sinistra: se la dovrà vedere con Pulisic, scelto da Conceicao come ala destra. Fiducia confermata nell'ex capitano della Fiorentina, dunque, anche dopo l'autogol allo scadere che ha regalato i 3 punti al Bologna alla scorsa giornata. Solo panchina, invece, per l'altro ex Fiorentina della partita: Riccardo Sottil, nelle file dei rossoneri, cercherà di trovare spazio a gara in corso.