Il commento del mister, Vincenzo Italiano, anche a Dazn dopo la rimonta sulla Lazio:

"All’intervallo ho detto ai ragazzi di continuare a proporre quello che stavamo facendo perché avevamo messo in difficoltà la Lazio. Poi siamo stati premiati con un secondo tempo di qualità, con la ricerca costante di questa vittoria che mancava da un po’, abbiamo colpito 4 pali, sbagliato un rigore ed è una vittoria arrivata con grande merito. Cosa ho pensato sul rigore? Siamo già al quarto rigore sbagliato e meno male siamo riusciti a vincere ma in precedenza abbiamo perso punti. Sta diventando una maledizione ma il rigorista è Gonzalez, mi ha anticipato che il prossimo lo farà. Se lo sbaglierà saranno cavoli suoi (ride ndr). E’ andato sul dischetto convinto di segnare, ha spiazzato il portiere e in questo momento non gli va bene.

Belotti in Nazionale? A volte non è la ricerca solo del gol a far parlare di sé per gli attaccanti, il lavoro per la squadra, procurarsi un rigore, andare in campo con spirito battagliero, anche senza fare gol, può aiutare i compagni. E’ arrivato con grande entusiasmi e voglia, sta facendo vedere con che spirito è capace di affrontare le partite perché non è facile arrivare a gennaio in una squadra nuova. La partita di oggi è da circoletto rosso, anche senza gol, è stato straordinario nel far salire la squadra e lavorare per i compagni.

Abbiamo pagato i noiosi infortuni di Bonaventura e Arthur, in più errori dal dischetto, la partita di Lecce già vinta e poi persa. Ci abbiamo messo del nostro e con alcuni recuperi possiamo tornare a giocare con più intensità. Ora da marzo torneremo a giocare anche in Conference e Coppa Italia, possiamo cresciamo di condizione.

Oggi abbiamo sacrificato Mandragora e Duncan ma in base all’avversario potremo provare ad essere più offensivi o più fisici, più forti sui contrasti o nel gioco aereo. Abbiamo tante situazioni da poter gestire, si può ruotare se tutti rispondono presente".