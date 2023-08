La probabile formazione della Fiorentina: tornano Terracciano e Biraghi. Duello tra Nzola e Beltran per un posto in attacco

Alle ore 20 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi per provare a ribaltare la sconfitta dell'andata contro il Rapid Vienna, e conquistare così il pass per la fase a gironi della Conference League. Vincenzo Italiano dovrebbe riproporre lo stesso undici dell'andata, a partire da Terracciano che tornerà tra i pali. Davanti a lui Dodò, Milenkovic, Ranieri e Biraghi comporranno la linea difensiva.

Non si potrà fare a meno di Arthur in cabina di regia, supportato da Mandragora che sarà chiamato a riscattare l'ingenuità da rigore dell'andata. Sicuramente presenti Nico Gonzalez a destra e Bonaventura al centro, mentre a sinistra potrebbe esserci una nuova chance per Brekalo dopo la cattiva prova contro il Lecce. Infine il ballottaggio in attacco: soltanto all'ultimo Italiano deciderà se puntare su Nzola oppure Beltran.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola/Beltran. All. Vincenzo Italiano