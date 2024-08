La Nazione: Viola in panne, il tempo passa

In apertura, sulla prima pagina del Quotidiano Sportivo all'interno dell'edizione odierna de La Nazione di Firenze, troviamo: “Viola in panne. Il tempo passa”. L'approfondimento a pagina 2: “Kostic ora esce di scena. Adli l’opzione in mediana. In pressing su Carboni. Si alza il muro per Kayode”. Sulla destra, il punto sulle uscite: “Brekalo-Empoli: l'ingaggio pesa. E Martinelli non si muove”. In basso, invece: “Il futuro di Barak. Il Cagliari ci pensa”.

A pagina 3: “La trequarti è in affanno. Aspettando Gudmundsson ma anche il miglior Colpani. I numeri sono troppo severi”. Sulla destra, un approfondimento sulla Primavera: “I viola ripartono bene. Verona senza scampo”.