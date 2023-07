Il match winner della finale dell'Europeo U19 Michael Kayode, terzino della Fiorentina, ha parlato dopo la vittoria degli azzurri in finale contro il Portogallo grazie al suo gol. Queste le sue parole in sala stampa:

“Non so come spiegare il gol, non mi aspettavo di segnare da ala destra, anche perché era un ruolo che non facevo da tanto. Il mister ha creduto in me e mi ha chiesto di fare questo ruolo, mi sono abituato subito ed è stato fantastico. La squadra e il tecnico si fidano molto, io mi metto a disposizione, ed ora sono felice".

E ha poi aggiunto ai canali UEFA: “Questo è un momento fantastico, indimenticabile per me. Era da settembre che aspettavamo questo. Abbiamo fatto un percorso difficile, ma noi ci abbiamo sempre creduto e abbiamo vinto”.