Una sosta per rilanciarsi, ma stavolta definitivamente. Allez Jorko, la tua stagione inizia adesso

Uno dei grandi assenti dell’inizio di stagione viola, anzi, facciamo pure il più grande assente di questa primissima parte di stagione è stato sicuramente Jonathan Ikoné, ufficialmente passato a ‘Jorko’ con il cambio di nome sulla maglia. I problemi fisici – ma anche quelli extra-campo – hanno limitato non poco il francese, che solo nelle ultimissime sfide è tornato a farsi vedere in campo. Dopo il gol del pareggio, da subentrato, contro il Ferencvaros in Europa, Ikoné è stato riproposto a Napoli, dove ha centrato un palo al termine di una buona ripartenza.

L’avventura dell’ex campione di Francia a Firenze è stata però sin qui deludente. E questo non lo si può nascondere. Beccato e ripreso dai tifosi più e più volte per la sua inconcludenza e, talvolta, anche per la sua scarsa attitudine, l’amico di Kylian Mbappé mostra tuttavia doti tecniche fuori dal comune. Attributi che in una formazione che gioca bene a calcio come quella di Italiano non possono mancare. Specie quando l’undici della Fiorentina presenta uno spazio, là, in alto, sulla fascia sinistra, dove il buon Jorko potrebbe dire certamente la sua.

Fra Brekalo, Sottil e Kouamé, purtroppo, la rosa viola non dispone di un titolarissimo dall’altra parte rispetto a Gonzalez, che nel frattempo si è definitivamente consacrato a destra. Ecco che allora Ikoné avrebbe tutte le carte in regola per (ri)prendersi quel posto che nella passata stagione aveva occupato - spesso - anche dal primo minuto.

Durante questa sosta, per il francese c’è una grande opportunità. Allenarsi con costanza (fatto non scontato per il classe ’98) e puntare alla titolarità subito al rientro con l’Empoli. Ikoné ha già perso troppe settimane in questa annata, adesso è giunto il momento di rialzarsi e far vedere anche ai più critici di che pasta è fatto. Perché Jorko lo sa che, sotto sotto, possiede delle qualità che altri possono solo immaginare. Allez Ikoné!