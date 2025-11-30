Calamai: "Zaniolo è capace di determinare le partite con un colpo solo, in Italia ce ne sono pochi. Gattuso ci pensi"
Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista fiorentino Luca Calamai ha parlato anche di Nicolò Zaniolo, ex Fiorentina adesso in forza all'Udinese.
Le parole di Calamai
“Penso che meriti una sottolineatura il gol messo a segno da Zaniolo con la maglia dell’Udinese. Una prodezza che ha permesso alla squadra friulana di vincere a Parma”.
Ritorno in Nazionale?
"Questa nuova vita calcistica di Zaniolo va seguita con attenzione. Parliamo di un talento capace di determinare con un colpo. In Italia ne abbiamo pochi. Questo Zaniolo se continua così può diventare una potenziale risorsa anche per il commissario tecnico Gattuso".
