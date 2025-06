La Nazione: La mossa a sorpresa per la panchina

Due pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 4

Apertura per: “Panchina viola: tutti sull'altalena Mossa (a sorpresa) per Gilardino Baroni e Pioli serve ancora tempo De Rossi aspetta solo un segnale”. Sottotitolo: “Il club ha preso contatto con l'ex centravanti. Ci sono le basi per provare a chiudere in tempi brevi". Di spalla su Pioli: “Stefano uomo buono E di temperamento Rocco va in pressing per averlo subito”.

Pagina 5

Spazio per: “Nazionale e…clausola La lunga estate di Kean”. Sottotitolo: “L'attaccante punto di forza dell'Italia di Spalletti e uomo mercato (a luglio) Lui è pronto a vedersi ancora in viola, il club punta a riscrivergli il contratto”. Di spalla infine: “De Gea, Dodo, Marì ”Grazie Raffaele".