Pierini: "A Fagioli mancava soltanto il carattere, ora lo sta tirando fuori alla Fiorentina. Contro l'Udinese..."

In vista di Udinese-Fiorentina, gara in programma lunedì, il doppio ex Alessandro Pierini è intervenuto a Radio Sportiva parlando anche del momento in casa viola dopo la sconfitta (con passaggio del turno) in Conference: “L'andata imponeva il turnover, ci poteva stare. Però la squadra si è complicata la partita e Vanoli è stato costretto a mettere in campo anche i titolari. Ma sono sicuro che le batterie saranno ricaricate bene per una partita importante come quella di lunedì”.

“A Fagioli mancava solo il carattere, adesso viene fuori”

Su Fagioli: “Alla fine gli mancava soltanto il carattere e adesso lo sta tirando fuori. Negli ultimi anni non è mai emerso; ora, finalmente, vengono fuori certe doti che possono essere messe in luce in una stagione così particolare e complicata. Perché il talento non è mai stato in discussione, lo ha sempre avuto”.

“Udinese altalenante. Zaniolo? Avevo perso le speranze”

Sull'Udinese: “La squadra è molto altalenante, potrebbe tranquillamente vincere e perdere contro chiunque. Restano le qualità piuttosto evidenti. Zaniolo? Avevo perso le speranze perché ha sprecato tante occasioni. Udine, tuttavia, è una piazza tranquilla e gli ha fatto bene. Può essere importante anche in ottica Nazionale”.