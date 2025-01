VIDEO - L'incredibile gol a porta vuota sbagliato da Nico Gonzalez che ha condannato la Juventus all'ennesimo pareggio

Quasi da stropicciarsi gli occhi, quasi da non credere. Per la bellezza? Macché, per l'incredibile errore di Nico Gonzalez a porta praticamente vuota. E' già diventato virale l'erroraccio dell'ex attaccante della Fiorentina che nella gara di Champions tra Club Brugge e Juventus ha sbagliato un gol da dilettanti.

L'ex viola non ha saputo deviare in porta l'assist perfetto di Mbangula dalla sinistra, con il pallone che ha attraversato tutta l'area avversaria lasciando di sasso il portiere sul primo palo. L'argentino, ricevuto il pallone, lo ha masticato toccandolo prima di destro e poi di sinistro, fallendo miseramente un gol già fatto.

Un errore che condanna la Juventus all'ennesimo pareggio, questa volta senza reti. Questo il video dell'errore di Nico Gonzalez: