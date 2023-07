L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Luciano Chiarugi è intervenuto a Radio Toscana per parlare della situazione in casa viola, a cominciare dall'ultima sconfitta in amichevole: “Questo ultimo 5-0 non ci deve minimamente condizionare. Eviterei di esagerare con le critiche in questo periodo: momentaneamente i tifosi viola sono maturati molto, hanno dimostrato di volere un gran bene alla squadra”.

Sugli acquisti: “Dia è una rivelazione, ha fatto benissimo con grandi gol. Quello che conta maggiormente, in ottica mercato, è entrare nei pensieri di Italiano e capire quello che vuole lui. Servono i giocatori giusti per i ruoli giusti e per il suo gioco. Arthur? Ottimo giocatore, può dare tantissimo alla Fiorentina. Al tempo stesso servono delle uscite, soprattutto quella di Amrabat, per poter continuare gli acquisti”.

Su Castrovilli: “Dovrebbe essere grato alla Fiorentina. Il suo infortunio è stato importante e l'ha messo in difficoltà: mi sembra un tantino azzardato chiedere un aumento a chi ti ha aspettato e fatto ritrovare. Non è più un bambino, dovrebbe capire certi valori".