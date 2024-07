Un'estate da separato in casa: Chi potrebbe essere una buona sponda per la Fiorentina?

Niente amichevoli, niente allenamenti con la squadra, tantomeno niente viaggi in Inghilterra col gruppo agli ordini di Palladino. E' un'estate da separato in casa quella che sta vivendo M'Bala Nzola con la Fiorentina.

Cessione obbligata

Non c'è altra soluzione per lui se non quella di essere ceduto ad un'altra squadra perché la sua storia con i viola è terminata dopo solo una stagione e dopo tutte le difficoltà riscontrate sul campo.

Buona sponda rossoblu

Potrebbe avere caratteristiche giuste per il Cagliari, ma il suo ingaggio spaventa i sardi. Discorso simile può essere fatto con il Lecce. Si è parlato anche di Verona, ma principalmente la Fiorentina potrebbe trovare nel Genoa una buona sponda perché, se i rossoblu riuscissero a vendere Retegui, potrebbero portarselo subito a casa.