Il punto sul mercato: Colpani vuole la Fiorentina ma serve uno sforzo per accontentare il Monza. Due club su Nzola. Novità su Amrabat

Se nelle ultime ore la Fiorentina sembrava essere ad un passo dall’acquisto di Andrea Colpani, in questo ultimi fine settimana, anziché avvicinarsi, le parti sembrano essersi bloccate. Il giocatore è convinto dal progetto viola, con Palladino che rappresenterebbe per lui una garanzia assoluta, resta però da convincere il Monza. La Fiorentina da subito ha fatto sapere di non essere intenzionata a trattare per il trasferimento definitivo, cosa che, almeno inizialmente, ha fatto titubare molto Adriano Galliani. Adesso però anche il Monza sembra essersi convinto a cederlo in prestito con l’inserimento però dell’obbligo di riscatto, alcuni particolari continuano però a mantenere la trattativa in stallo. Adesso tocca ai viola venire incontro ai brianzoli, tutto dipenderà dall’offerta finale che la Fiorentina recapiterà a Galliani: possibile l’inserimento di alcuni bonus, oppure di una buona percentuale sulla futura rivendita.

Nzola non parte per l'Inghilterra: due club su di lui

In attacco qualcosa forse si muove, almeno per quello che riguarda le uscite. Nonostante l’interessamento di queste ultime ore del Lecce, con Gotti che avrebbe individuato in lui l’alternativa a Kristovic, il futuro di Mbala Nzola dovrebbe essere a Genova. Il club del ds Pantaleo Corvino avrebbe infatti non pochi problemi a coprire lo stipendio dell’angolano, situazione ben diversa invece per il Genoa. I rossoblu si stanno preparando ad una cessione di Mateo Retegui, ed il numero 18 gigliato sarebbe tra gli indiziati per sostituirlo: l’attaccante della Nazionale attualmente percepisce uno stipendio di circa 1,8 milioni di euro, cifra che in caso di un suo addio potrebbe essere reinvestita proprio sull’attaccante della Fiorentina. Tutto dipenderà dal futuro di Retegui, a meno che la dirigenza gigliata, pur di sbarazzarsi di lui, non possa decidere di valutare l’opzione prestito, con il Lecce che potrebbe realmente diventare per il giocatore un’importante opportunità per rilanciarsi.

Lo stallo a centrocampo è destinato ad interrompersi, a prescindere dalle scelte di Amrabat

Malgrado il Manchester United lo abbia rimandato a Firenze, non rispettando i termini pattuiti con la Fiorentina soltanto la scorsa estate, resta ancora qualche spiraglio di rivedere Sofyan Amrabat con la maglia dei Red Devils. Gli inglesi infatti sono pronti a ritrattare la cifra da versare nelle casse viola. La Fiorentina aspetta di capire se possano arrivare altre offerte, con qualche club turco che starebbe valutando di inserirsi nella corsa per il classe ’96. La sensazione è che, comunque vada con il marocchino, entro i primi di Agosto la Fiorentina riesca comunque ad ufficializzare un paio di colpi in mediana.