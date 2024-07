D'Agostino: "La situazione di stallo nel centrocampo della Fiorentina credo sia concordata. Ecco chi sarebbe perfetto per Palladino"

Questo pomeriggio l'ex centrocampista di Fiorentina ed Udinese Gaetano D'Agostino è intervenuto a Radio Bruno per fare il punto sull'attuale centrocampo di Raffaele Palladino. Questo un estratto delle sue parole:

"Parto dal presupposto che se si scegli di rinnovare un reparto come ha fatto la Fiorentina con il suo centrocampo, credo che in precedenza abbiano ragionato con Palladino per poi cercare di prendere altri giocatori funzionali al gioco del mister. Così al primo impatto mi sembra una scelta tosta da sostenere: adesso non devi prendere un paio di giocatori, ma 4/5giocatori che ti diano molte garanzie. Sopratutto poi non ti puoi neanche permettere di sbagliare, se poi si tiene conto anche delle tempistiche tutti diventa piu complicato. La dirigenza deve consegnare i giocatori al mister in tempo per poter provare tutte le nuove soluzioni che saranno introdotte quest’anno. Non è una situazione facile ma credo sia stata studiata a tavolino da società ed allenatore. Palladino deve aver avallato tutto senno non si capirebbe”.

“Avrei tenuto a tutti i costi Bonaventura, Amrabat potrebbe essere perfetto per Palladino”

Ha poi aggiunto: “Nel 3-4-2-1 di Palladino Mandragora rispecchia le caratteristiche di Gagliardini, quel centrocampista che ti da fisicità la nel mezzo. Io un giocatore come Bonaventura l’avrei tenuto in qualsiasi squadra, anche in una come l’Inter di Inzaghi: è un giocatore che ti poteva ricoprire più ruoli a centrocampo vista la sua intelligenza calcistica. Fossi stato Spalletti lo avrei portato anche all’Europeo. Le altre partenze sono state giuste perché non vedo una funzionalità nel gioco di Palladino. Nel futuro centrocampo viola ci vedrei molto bene Amrabat, anche se il giocatore preferire altri progetti. E’ quel tipo di centrocampista dinamico che in coppia con Mandragora potrebbe essere perfetto per il gioco del mister”.