E Muriel torna... in viola! L'ex Fiorentina lascia definitivamente Gasperini e torna in America

Adesso è ufficiale: Luis Muriel è un nuovo giocatore dell'Orlando City. L’attaccante colombiano ha firmato un contratto di 3 anni con il club americano, che milita in MLS. Nelle casse dell’Atalanta circa due milioni di euro, per l'ex Fiorentina che lascia la Serie A dopo tante stagioni a Bergamo.

Muriel torna a vestire - come si può notare dall'immagine soprariportata - i colori viola, dopo la sua esperienza nel 2019 a Firenze. Un'avventura breve quella di Luis alla Fiorentina, appena sei mesi, ma che viene sempre ricordata per l'impatto che il colombiano ebbe sotto la guida del secondo Montella. L'ex Udinese non venne riscattato dalla neoarrivata proprietà americana, appena subentrata ai Della Valle.