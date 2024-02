L'ex calciatore del Bologna Giuseppe Anaclerio è intervenuto a Radio Sportiva dove ha parlato della sfida vinta dalla sua vecchia squadra contro la Fiorentina:

“Dominio del Bologna, stavolta ce l'ha fatta a superare la Viola”

“Il Bologna ha dominato. Anche nelle altre occasioni aveva giocato meglio della Fiorentina, ma alla fine poi avevano vinto i viola. Secondo me i rossoblù se la lotteranno fino alla fine per un posto in Europa”.

“Fiorentina sempre pericolosa, può ancora arrivare in Europa”

Infine: “Il Bologna si trova all'interno di un momento straordinario, anche se la Fiorentina rimane una grande squadra. Si percepiva anche ieri la pericolosità della Viola… credo che anche loro lotteranno fino alla fine per un posto nelle coppe”.