L’ultimo mese di fuoco di Fazzini in un’annata complicata. Ecco come il talento di Massa può esaltarsi alla Fiorentina - VIDEO

L’Empoli ha chiuso l’annata con la retrocessione in Serie B, al termine di un campionato molto complicato e sofferto. Tra le maggiori problematiche degli azzurri c’è stata quella degli infortuni, che ha privato D’Aversa di numerosi elementi contemporaneamente a più riprese. Non è stata in discesa, anzi, la stagione di Jacopo Fazzini, nuovo calciatore della Fiorentina da ieri.

Tanti stop in un anno complicato

Il classe 2003 di Massa ha chiuso con 6 gol l’annata, in 22 presenze, delle quali 18 da titolare. Un numero assolutamente troppo basso di gare giocate per il talento ex Empoli, che ha saltato almeno 20 partite tra infortuni e problematiche. Nonostante le difficoltà, Fazzini ha comunque terminato in crescendo l’anno, con 4 reti segnate nelle ultime 6 partite di campionato.

Le caratteristiche del talento di Massa

Fazzini può giocare sia da mezzala che da centrocampista più avanzato a supporto delle punte, perchè possiede lo spunto per liberarsi al tiro e cercare la porta ma anche la qualità e la visione di gioco tipiche di chi in mediana sa disimpegnarsi un po’ ovunque. Molto più a suo agio in possesso che in fase di recupero, Fazzini possiede capacità balistiche importanti e una mente calcistica molto sviluppata, che gli consente di trovare varchi con facilità.

La Fiorentina ha imparato da tempo a conoscere il calciatore, anche a sue spese. Indimenticabile il gol fantastico segnato dall’allora faro del centrocampo dell’Empoli nella Supercoppa Primavera del 2021. Di seguito il video col gol di Fazzini, un destro a giro potente e imparabile che muore all’incrocio dei pali, che trovate dal minuto 5:38 in poi.