Il commento del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Sky Sport, dopo la sconfitta con il Milan:

"Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, limitare loro nel primo tempo perché sono in grande forma. Il primo obiettivo è stato abbassare il loro entusiasmo e l’abbiamo fatto, limitandoli uomo su uomo, sprecando energie e infatti alla fine 3-4 erano stremati. Il loro portiere ha fatto due grandi parate, abbiamo concesso e in un buon momento nostro non dovevamo prendere il secondo gol.

Abbiamo fatto il massimo e onorato la memoria del nostro direttore. I ragazzi hanno dato l’anima, si sono impegnati e hanno messo in difficoltà uno squadrone come il Milan.

Cosa ci manca? Belotti nel primo tempo poteva fare gol, Maignan ha fatto due grandi interventi. Succede che a volte sei concreto o altre volte il portiere ti impedisce di segnare, succede che ad ogni ripartenza si crea un’occasione per gli avversari. L’abbiamo giocata alla pari, se fosse finita 2-2 non ci sarebbe stato nulla da dire.

Mancano punte di qualità? Si è capito che è una nostra mancanza, per le ultime partite della stagione dobbiamo cercare di sopperire ad una mancanza. Se il nostro attaccante avesse fatto gol avremmo parlato di qualcosa di diverso rispetto al solito. In certi momenti non riusciamo ad essere risolutivi, a sfruttare quello che creiamo e continua a venire fuori questo problema. Ne parlate voi, ne parliamo noi e per questo riguarda la profondità della rosa, noi giocando ogni 3 giorni dobbiamo cercare di mandare in campo quelli che stanno bene. Il nostro più bravo ha fatto solo la rifinitura, non ha neanche tirato i rigori a fine allenamento da quanto era stanco. Per questo dobbiamo ruotare per forza, sono convinto che con questo spirito però possiamo raggiungere gli obiettivi dell’anno scorso.

Il mio futuro? Non per sviare ma per me la concentrazione deve rimanere sulle partite residue, sul tenere tutti concentrati. Questi discorsi possono togliercela la concentrazione e penso che sia più importante il campo delle questioni individuali. Dobbiamo pensare ad onorare la memoria del direttore e riportare sul campo tutto l’attaccamento e il suo furore che lui ci ha fatto vedere in questi 3 anni".