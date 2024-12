No, De Gea non ha colpe sui due gol dell'Udinese. Un problema muscolare che ha fatto tremare Firenze

Della serata storta della Fiorentina ha fatto le spese anche David De Gea. Il portiere spagnolo, tranne a Bergamo contro l'Atalanta, non aveva mai subito più di un gol in una partita di Serie A. Ieri invece è stato punito prima da Lucca e poi da Thauvin, apparendo incolpevole in entrambi i casi. Qualcuno ha avuto da ridire sul secondo gol, ma la verità è che l'ex United era coperto da una moltitudine di giocatori e il pallone si è insaccato in un angolo irraggiungibile.

Un piccolo problema muscolare

La partita di De Gea, peraltro, è stata condizionata da un problema alla coscia destra accusato dopo un'uscita fuori area nel corso del primo tempo. Il portiere si toccava visibilmente al punto che nell'intervallo Terracciano si è riscaldato preventivamente. De Gea poi è tornato in campo con una fasciatura alla coscia e ha concluso la partita, con la speranza che il problema rientri e che la sua presenza contro la Juventus non sia in discussione.