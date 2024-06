Nikola Barak: "Mi capita di criticare Antonin dopo la partita. Non prende a cuore le mie osservazioni e mi dice di stare zitta"

Il centrocampista della Fiorentina, Antonin Barak, è uno dei due giocatori viola attualmente impegnati ai Campionati Europei in Germania con la sua Cechia. Ha fatto sapere di trovarsi molto bene a Firenze, grazie anche alla presenza della moglie, Nikola che sta crescendo i suoi due figli nel capoluogo toscano.

A proposito della moglie, c'è da dire che è una che di calcio se ne intende perché è stata una giocatrice dello Sparta Praga e ha lavorato anche per la federcalcio Ceca e per la UEFA su alcuni progetti riguardanti il football femminile e giovanile.

“Ora gioco solo con i bambini”

“Ora gioco solo con i bambini - ha raccontato in un'intervista rilasciata a iSport - Anche se mio marito dice sempre che non dovrei giocare troppo con loro, per non insegnargli male”.

“Capita di fare critiche ad Antonin e lui…"

E poi: “A volte capita che io lo critichi un po' dopo la partita. Dico quello che penso. Sono proprio fatta così. E mio marito mi dice sempre: ti prego, non ci capisci niente. Quando gli faccio una critica, non gli piace per nulla. Non prende a cuore alcune delle mie osservazioni ma io lo faccio comunque…Appena dico qualcosa di negativo, mi dice: non parlarmi affatto”.