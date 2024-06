Il centrocampista della Fiorentina Antonin Barak, nelle due gare fin qui giocate dell'Europeo, è sempre entrato dalla panchina nelle battute finali delle sfide contro Portogallo e Georgia. Ieri la sua assenza dal primo minuto è stata motivata dal commissario tecnico della Repubblica Ceca Ivan Hasek.

“Barak aveva la febbre, speriamo che…”

Ecco le sue parole in conferenza stampa: “Barak aveva la febbre. Voleva giocare fin dall'inizio, ma chiaramente non era possibile. Abbiamo provato a dargli delle vitamine, ma non volevamo mettere a repentaglio la sua salute. I medici hanno comunque concesso il permesso di impiegarlo per quindici minuti e ci è servito perché, anche se non al 100%, può sempre e comunque aiutarci. Prossima gara? Credo che Barak sarà pronto per la Turchia”.