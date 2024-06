Barak entra troppo tardi e non riesce ad incidere nel deludente pari della Cechia. Kvara e compagni si divorano il successo al 95'

C'è stato spazio anche per Antonin Barak nel match numero due della Cechia ad Euro 2024 contro la Georgia. Il centrocampista della Fiorentina è subentrato nella ripresa, come era già successo contro il Portogallo, quando aveva subito la rimonta dei lusitani.

Le reti del match

La gara è stata sbloccata da Mikautadze, che da calcio di rigore ha aperto le marcature nei minuti di recupero della prima frazione. Al 59', però, l'ex Roma Schick ha trovato il pari; nel primo tempo, era stato annullato un gol ai cechi per fallo di mano. Alla fine è 1-1, ma all'ultimo minuto la Georgia si è mangiata un gol clamoroso davanti al portiere. Entrambe salgono a quota un punto, aspettando Turchia e Portogallo, che si giocheranno il primato nel girone.

La prova di Barak

Entrato in campo al minuto 81, al posto di uno stanco e ammonito Provod, Barak si è impossessato presto della sfera, mettendo nel mezzo alcuni palloni interessanti. Un suo cross non è stato recepito dall'attacco ceco, lasciato svanire sul fondo, ma prometteva bene. Impiegato come mezzala di destra, spesso in attacco, Barak ha preso parte a manovre potenzialmente pericolose, che si sono sviluppate proprio dalla sua porzione di campo. Non è riuscito a colpire verso la porta, ma ha ripulito diversi palloni che però non sono stati trasformati in rete.