Italiano è pronto a fare un "dispetto" a Palladino: vuole al Bologna un suo obiettivo di mercato

Dopo la fenomenale stagione con il Bologna, chiusa con la storica qualificazione alla prossima Champions League e con la convocazione per gli Europei, Riccardo Calafiori ha fatto la sua scelta: il difensore vuole la Juventus e il ricongiungimento con Thiago Motta, considerata l’unica via percorribile per il suo futuro. Non sarà una trattativa semplice per Cristiano Giuntoli, visti gli ostacoli posti dall’amministratore delegato felsineo Claudio Fenucci, che ha chiarito la volontà di non avere la necessità di vendere il giocatore e ha fissato una valutazione importante per il gioiello di casa Bologna, oltre i 25 milioni.

L'operazione con il Basilea influenza eccome la sua futura cessione

Il Bologna la scorsa estate ha acquistato Calafiori dal Basilea per 3 milioni di euro, garantendo il 50% sulla futura rivendita. Ne consegue che la metà dell’incasso generato dalla cessione dell’ex Roma finirà nelle casse del club svizzero, tutto ciò ovviamente non farebbe altro che innalzare ulteriormente il prezzo del cartellino. Base d’asta? Almeno 40 milioni di euro, una cifra che supera le attuali disponibilità economiche della società piemontese, pronta a studiare una soluzione alternativa per abbassare il lato cash. E la risposta può arrivare attraverso una pedina sacrificabile all’altare del mercato.

Italiano è pronto ad abbracciare Kean, cercato anche dalla Fiorentina

Non è una novità che il Bologna stia seguendo la pista che porta verso a Moise Kean, sotto precisa indicazione del nuovo tecnico Vincenzo Italiano. L’ex attaccante del PSG ha un ingaggio, che sfrutta ancora i vantaggi del decreto crescita, pari a 4 milioni di euro annui netti (6 lordi circa). L’idea di Cristiano Giuntoli è di realizzare circa 15 milioni dalla sua cessione. Visto che finora nessuno si è interessato a Kean, che non rientra nei piani di Motta, se non un timido interesse della Fiorentina sotto dettame del neo allenatore Palladino, la trattativa adesso potrebbe realmente prendere quota. Vincenzo Italiano è pronto a fare il primo smacco alla sua ex squadra.