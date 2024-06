Noto: "Molto sorpreso dall'addio di Vivarini, ma entro la settimana avremo il nuovo allenatore del Catanzaro. Il sostituto ideale..."

Questo pomeriggio il presidente del Catanzaro Floriano Noto, in un intervista al portale ilovepalermocalcio.it, ha espresso tutta la sua sorpresa per il sorprendente addio di Vincenzo Vivarini, vicino al Frosinone, oltre che aprire ad una candidatura di Alberto Aquilani come suo successore sulla panchina del club calabrese. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Preso atto della scelta di Vivarini, Aquilani è il profilo giusto”

"Non mi aspettavo il suo addio, considerato quello che aveva dimostrato anche dal punto di vista umano. È giusto prendere atto, però, della sua scelta. Stasera parleremo bene con il nostro nuovo direttore sportivo Polito. Aquilani ha un profilo simile a Vivarini e questo mi permetterebbe di non dover tra le altre cose rivoluzionare la squadra”.

“Entro la prossima settimana il Catanzaro avrà un allenatore”

Ha poi concluso: “Polito mi ha già accennato di aver in mente altri tre o quattro nomi. Certamente dovremo chiudere entro la prossima settimana. Voliamo bassi e dobbiamo solo pensare a salvarci, messaggio che ho trasmesso anche a Polito. Il secondo anno è tosto e incontreremo molte squadre strutturate. La salvezza rimane la priorità. Raggiunto il nostro obiettivo poi vedremo cosa ci regalerà la stagione".