Ma da dove si riparte?

E' improprio definire Fiorentina-Inter un recupero. In realtà si tratta di una prosecuzione.

Minuto 17

Questo perché la gara non parte dal dischetto di centrocampo, con il cronometro a zero, bensì dal minuto 17'. E tra l'altro con un fallo laterale a favore dei viola.

Il momento del blocco

Tutto si era bloccato in quel momento, quando Edoardo Bove si era accasciato a terra tra la disperazione di compagni e avversari. Il resto ce lo ricordiamo tutti benissimo: l'intervento dei soccorritori, la corsa all'ospedale di Careggi e la paura che piano, piano svaniva per far posto al sollievo e al recupero di Edo.

Gara aperta

Da qui dunque si riparte, col punteggio di 0-0, una gara da questo punto di vista, apertissima.