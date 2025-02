Le telefonate arrivate dall'estero per Bove. E Sanremo vuole il centrocampista viola

Sono passati due mesi da quella maledetta sera in cui Edoardo Bove ha visto la sua vita e la sua carriera di calciatore cambiare in maniera radicale. E' rimasto alla Fiorentina ma ora, com'è normale che sia, è uno spettatore rispetto alle vicende che accadono in campo.

Collabora con lo staff tecnico, segue da vicino la squadra e va in panchina ogni volta che c'è la possibilità di farlo.

E per il futuro? Edo pensa a se stesso solo come un calciatore: per i regolamenti italiani non potrà esserlo in Serie A, mentre, si legge su La Gazzetta dello Sport, è più che un'eventualità l'atterraggio definitivo in un campionato estero, data l'impossibilità di ottenere un'idoneità a giocare nel nostro.

Sono già arrivate telefonate al suo entourage, ma non è stato ancora aperto fino in fondo il dossier delle possibili future squadre straniere.

Edoardo ha commosso l'Italia e, scrive ancora la ‘rosea’ potrebbe diventare protagonista pure sul palcoscenico di Sanremo; Carlo Conti, tifoso viola e nuovo conduttore del Festival, ha da subito pensato a lui per un piccolo passaggio. Ancora non è nell'elenco degli ospiti, ma le porte dell'Ariston sono sempre aperte per lui.