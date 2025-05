I convocati del Real Betis: recupera un difensore che non si era allenato questa mattina. Ci sono tutti i big a disposizione di Pellegrini

Da poco pubblicata la lista dei convocati del Real Betis per la trasferta contro la Fiorentina a Firenze. La novità riguarda il difensore centrale Natan, che non si era allenato in gruppo questa mattina ma che fa parte della lista di Pellegrini per il viaggio in Italia. Recupera dunque il numero 6. Confermata la presenza di tutti i big, compreso Jesus Rodriguez che non è sceso in campo all'andata. Assenti annunciati Diego Llorente, Marc Roca e Chimy Ávila.

Questa la lista dei convocati: