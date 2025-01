Il giornalista e tifoso viola si è espresso duramente sul proprio profilo X contro i calciatori della Fiorentina dopo la bruciante e pesante sconfitta di Monza di lunedì scorso.

’Se in campo non metti niente, stai solo rubando l’amore della gente’

“Sempre tutto troppo bello, buono, facile e comodo. La città, il cibo, il centro sportivo, i soldi, la vita. Ad ogni errore perdonato, ad ogni bizza coccolato, ogni limite giustificato e quindi... mai superato. Svolti due partite e credi d'essere arrivato, ti fanno un coro e pensi d'essere il predestinato. Ma se poi in campo non metti niente, stai solo rubando l'amore della gente”.

‘Gli altri erano affamati e i viola svagati e appagati’

“Sono stati incolpati presidenti, direttori e allenatori, ma quando perdi cosi, anche con l'ultima, non c'è nessuna lettura tattica da fare, nessuna sfortuna da imprecare, nessun modulo da variare, nessun buco di mercato da colmare, semplicemente: gli altri erano affamati e disperati e voi svagati ed appagati. Perché a voi in campo non manca Bove, a voi manca di essere come Bove. Guardatelo in faccia e vergognatevi, è lì sempre vestito di tutto punto, pronto a entrarvi in testa, per ricordarvi che siete dei privilegiati. Con amore”.