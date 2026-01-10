Due di fila da titolare e una scena muta di un'ora: il piatto di Piccoli piange. Il rischio è un flop da record

Non era praticamente mai successo che Roberto Piccoli giocasse ben due gare di fila da titolare da quando è arrivato a Firenze: chiaro che molto abbia influito la situazione di Kean. Ma lo spazio improvviso non ha dato benefici all'ex attaccante del Cagliari che a Roma ha fatto “un'ora di scena muta” come riportato dal Corriere dello Sport.

Che poi calca la mano, sottolineando come a fine girone d'andata il piatto pianga e non poco per Piccoli: 20 presenze, 11 da titolare, con appena 2 reti, tra campionato e Conference. Molto pesano anche i 25 milioni spesi per lui in estate dalla Fiorentina, che rischia un flop da record, uno dei più pesanti della recente storia viola.