Lunedì inizia ufficialmente il ritiro della Fiorentina al ViolaPark per preparare la stagione 2025/2026 e i nomi dei convocati sono molto variegati. Il lavoro per mister Pioli non mancherà affatto, vista la grande quantità di esuberi da gestire e i giovani che sono rientrati dai prestiti che il neo tecnico viola dovrà valutare.

Per quanto riportato da La Nazione, non tutti i giocatori in rosa saranno presenti al primo giorno di ritiro: alcuni potranno essere gestiti individualmente perché già consapevoli di non rientrare nel progetto tecnico della prossima stagione. Altri invece dovranno godere di altri giorni di vacanza, visti gli impegni con le rispettive nazionali (Gudmundsson, Gosens, Pongracic, Richardson, Ranieri e Christensen).

Anche altri giocatori potrebbero unirsi in ritardo al ritiro della Fiorentina; parliamo di Ndour, Fazzini e Bianco reduci dall'Europeo Under 21.