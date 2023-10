Sentite Balotelli: "Oggi non esiste un giocatore italiano con la mia qualità. Qualcuno ai piani alti non mi voleva in Nazionale"

Quando parla, Mario Balotelli non lo fa mai in maniera banale. E così l'attaccante dell'Adana Demirspor, in passato accostato anche alla Fiorentina, si è sfogato sul tema Nazionale a TVPlay: “Non guardo le partite dell'Italia, sto troppo male. A Mancini devo tanto come lui deve tanto a me, ma non mi sono mai ripreso dal dispiacere della mancata convocazione per il playoff con la Macedonia. Mi disse che mi avrebbe poi convocato, poi invece ha smesso di rispondermi al telefono. Sono sicuro che qualche senatore o qualcuno ai piani alti non mi volesse, ma tanto nessuno ha mai il coraggio di metterci la faccia”.

E poi: “Dopo quell'episodio volevo dare l'addio alla Nazionale, ma poi ci ho ripensato. Oggi non c'è nessun giocatore con la mia qualità, e io per l'Italia sarà sempre a disposizione. Non chiedo di essere titolare, ma so che potrei fare la differenza anche a gara in corso. Spalletti è l'allenatore giusto, ma ha poco tempo per trasmettere le sue idee”.