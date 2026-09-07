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Una fine già scritta: l'esonero di Grosso era già insito nella sua storia

Claudio Tirinnanzi /
Fabio Grosso
Fabio Grosso. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Ci sono dati statistici che lasciano il tempo che trovano e altri che invece dicono molto su giocatori, allenatori e dirigenti. 

Tutte perse

Ebbene l'ormai ex allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, al di fuori dell'esperienza col Sassuolo dell'anno scorso, ha sei partite da tecnico in Serie A. E le ha perse tutte, con uno score di un gol fatto (quello di Pellegrino dello scorso sabato) e 19 subiti. 

E ora fanno cinque! 

L'ex terzino sinistro che ha portato alla vittoria l'Italia al Mondiale del 2006 è ora al quinto esonero in otto squadre allenate nelle sue nove stagioni di carriera da allenatore. Con questo curriculum adesso dargli fiducia diventa sempre più difficile. 

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