Una fine già scritta: l'esonero di Grosso era già insito nella sua storia

Ci sono dati statistici che lasciano il tempo che trovano e altri che invece dicono molto su giocatori, allenatori e dirigenti.

Tutte perse

Ebbene l'ormai ex allenatore della Fiorentina, Fabio Grosso, al di fuori dell'esperienza col Sassuolo dell'anno scorso, ha sei partite da tecnico in Serie A. E le ha perse tutte, con uno score di un gol fatto (quello di Pellegrino dello scorso sabato) e 19 subiti.

E ora fanno cinque!

L'ex terzino sinistro che ha portato alla vittoria l'Italia al Mondiale del 2006 è ora al quinto esonero in otto squadre allenate nelle sue nove stagioni di carriera da allenatore. Con questo curriculum adesso dargli fiducia diventa sempre più difficile.