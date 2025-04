Il giornalista Alessandro Bocci ha fatto il punto in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana, a cominciare da Dodô: “Situazione poco poco piacevole. Senza di lui la Fiorentina perde molto, è uno dei tre-quattro giocatori migliori della squadra. E anche in campionato non vedo concorrenti molto migliori lui, nel suo ruolo. In più quest'assenza mette a rischio il 3-5-2. Per sostituirlo, Folorunsho merita complimenti e applausi perché si è messo a disposizione totale di Palladino, comportandosi da professionista per il gruppo e per i tifosi”.

Sulla gara contro l'Empoli, anche senza Kean: “Se gli ospiti riusciranno a frenare Beltran e Gudmundsson, la Fiorentina farà tanta fatica. Anche se credo che D'Aversa verrà a Firenze cercando anche di ripartire, non punta soltanto a non prenderle. Non sarà comunque una partita facile. Credo che Kean salterà la gara, ma mi auguro davvero che possa tornare presto. Per Dodô, se fosse appendicite, sarebbe un gran problema”.

Su Colpani: “Le cose migliori, qui a Firenze, le ha fatte in fase di non possesso. Per lui non è assolutamente stata una grande annata, mi aspettavo molto di più da lui. Però magari a tutta fascia, in assenza di Dodô, può rappresentare una soluzione… Vediamo”.