Il centrocampista della Fiorentina Yacine Adli ha risposto alle domande di alcuni giovani studenti, mostrando grande entusiasmo nel confrontarsi coi piccoli interlocutori. L'intervista è stata postata sui canali ufficiali gigliati.

‘Onorato di giocare alla Fiorentina e con un compagno come De Gea. Il gol al Milan…’

“È veramente un onore giocare per la Fiorentina. Oggi ho la fortuna di poter fare il lavoro che sognavo da piccolo e sono felice di giocare per questo grande club e questa grande città. Il mio giocatore preferito della Fiorentina attuale? Domanda complessa, sono tutti miei compagni ma se ne devo scegliere uno dico De Gea. Lo vedo giocare da quando sono piccolo e averlo al mio fianco è un piacere ed un onore, uno dei più grandi portieri al mondo. Sono stato due anni al Milan e ho condiviso tanti momenti con i giocatori, degli amici dopo tanto tempo insieme, come una famiglia, è stato speciale. Sono stato veramente contento di segnare questo gol. Prima di lasciare il Milan avevo detto che avrei segnato quando ci saremmo affrontati e siccome sono un uomo di parola ho segnato”.

‘Cerchiamo di mangiare nel modo migliore possibile. Passo massimo un’ora al giorno sui social'

"Ci scrivono in tanti sui social, ma dobbiamo fare attenzione. Quando le cose vanno bene non c'è problema ma in altri momenti serve attenzione perchè alcuni messaggi possono fare male. Cerchiamo di eliminare i messaggi di chi ci insulta e diffonde odio, non possiamo dare loro tempo. Passo massimo un'ora al giorno sui social, ci sono cose molto più interessanti da fare.

Cerchiamo di mangiare bene e di dare al nostro corpo tutto ciò di cui ha bisogno. Possiamo mangiare di tutto, ma ci sono i momenti per concedersi un cheeseburger o una pizza, dopo una partita magari e non durante la settimana, durante cui mangiamo pasta e proteine. Mi piacciono le linguine con pesto di pistacchio e gamberi".