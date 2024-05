La variabile Italiano che rischia di scombussolare il mosaico degli allenatori

Nel complesso mosaico degli allenatori, Vincenzo Italiano rappresenta una variabile presa in considerazione ormai da molti, ma non propriamente come primissima scelta.

De Laurentiis si è cautelato con lui

Questo è quello che si evince leggendo stamani il quotidiano sportivo Tuttosport; l'attuale tecnico della Fiorentina è nel mirino del Napoli, con De Laurentiis che vorrebbe ripartire da Conte o da Gasperini, ma per cautelarsi è tornato a trattare anche il viola, come già un anno fa.

C'è il Bologna

Anche il Bologna (in Champions) è da tempo in azione su Italiano: che appare in pole per i rossoblù, se alla fine non andasse a Napoli (un’alternativa per gli emiliani è Palladino; e una variabile potrebbe essere Pioli, più che Sarri).

E potrebbe provarci Cairo

E poi c'è il Torino, che ha in mano Vanoli, con il presidente Cairo, che potrebbe però provarci se mai Italiano non si fosse accasato né di qua né di là per qualche ragione, e se intanto la formazione granata si fosse qualificata in Conference.