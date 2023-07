Josè Cianni, direttore tecnico della Recanatese, ha fatto il punto della situazione in casa giallorossa sulle colonne de Il Resto del Carlino. Tra i profili che interessano alla società di Serie C, c'è anche Ciro Capasso, attaccante della Fiorentina classe 2003:

"È un ragazzo che ha tante richieste, il suo agente e la Fiorentina ritengono la Recanatese come la soluzione migliore per lui. La prossima settimana ci saranno degli sviluppi, ma il ragazzo deve essere super convinto del progetto e ritenere che venire da noi possa essere una tappa utile per la sua crescita".