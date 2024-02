La Fiorentina Under 17 ha perso una partita. Può sembrare banale, ma non lo è anzi, tutt’altro. Prima della scorsa giornata di campionato infatti la squadra di mister Marco Capparella non aveva ancora perso una partita in stagione. I giovani viola hanno rimediato una vera e propria disfatta nella sfida in casa dell’Empoli: gli Azzurri si sono imposti con un perentorio 4-1.

Segna il solito Maiorana, ma non basta

A nulla è servita la rete del momentaneo 1-1 firmata dal solito Stefano Maiorana, salito a quota 18 reti. I padroni di casa sono riusciti infatti a siglare ben quattro reti a quella che, prima di domenica, era la miglior difesa del girone con soli 10 gol incassati in 15 gare. La formazione viola dovrà difendersi dal pressing della Roma, attualmente a -7 ma con una partita in meno rispetto alla Fiorentina.

Giornata storta su tutti i fronti ma ora si riparte

Una pesante battuta d’arresto che certamente non scalfisce l’annata fantastica sinora del gruppo viola, che ha pagato una giornata storta in copertura ed anche un paio di sbavature piuttosto evidenti del portiere Dolfi, finora per distacco uno dei punti di forza della Fiorentina. Ora squadra di Capparella proverà a rifarsi domenica prossima in casa contro il Bari, riprendendo una marcia per ora (quasi) perfetta.

Di seguito gli highlights della gara: