Sessanta milioni? Non bastano. La Fiorentina ha di fatto blindato due suoi gioielli

Comuzzo e Dodô? Di fatto, la Fiorentina ha praticamente blindato due giocatori fondamentali come loro.

Dell'argomento se ne occupa stamani La Nazione dove si legge che sessanta milioni non bastano per prenderli.

Solo offerte fuori mercato

I due non si muoveranno quest'estate oppure lo faranno ma solo davanti ad offerte fuori mercato. In particolare con il difensore centrale, il club viola ha saputo essere risoluto anche nel recente passato, dicendo no ai 30 milioni messi sul piatto dal Napoli.

Il Gala può forzare la mano?

Per Dodô resta il nodo contratto e il Galatasaray, che ha voglia di spendere quest'estate, ha capito che se lo vuole davvero, deve tirare fuori un bel pacco di milioni.