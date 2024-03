Se Firenze piange, Haifa non ride: sconfitta clamorosa del Maccabi per prepararsi alla Fiorentina

Sconfitta in rimonta per il Maccabi

Se per la Fiorentina quella di ieri è stata una serata odiosa, da dimenticare per la beffa finale, al Maccabi Haifa è andata anche peggio perché la squadra di Dego ha perso in rimonta sul campo del Maccabi Bnei Raina, quinto in classifica e con oltre 20 punti di distanza dalla squadra biancoverde.

Non basta il talento Khalaili

Dopo il vantaggio firmato dal solito talentuoso classe 2004 Khalaili, su rigore, le reti di Azulay e Ghanem hanno inflitto la sconfitta ai prossimi avversari di Conference League della Fiorentina. Per loro c'è comunque il secondo posto in campionato in Israele.