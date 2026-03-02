Il ricordo di Astori prima di Udinese-Fiorentina. Un'iniziativa di prevenzione nel nome dell'ex capitano viola

Praticamente a otto anni dalla sua morte, avvenuta proprio poco prima di Udinese-Fiorentina il 4 marzo 2018, stasera ci sarà anche l’occasione di ricordare l'ex capitano viola, Davide Astori.

Prevenzione cardiologica

Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Serie A hanno deciso di lanciare un’iniziativa per onorare il capitano gigliato e porre l'accento e l'attenzione sulla prevenzione cardiologica.

Progetto di screening gratuiti

Con il contributo importante del Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale è stato attivato un progetto di screening gratuiti e disponibili per chiunque fosse interessato. Ci sarà un QR code presente sulle locandine dedicate all’iniziativa che basta inquadrare per avere informazioni e per poter aderire alle campagne di prevenzione cardiologica.