Il ricordo di Astori prima di Udinese-Fiorentina. Un'iniziativa di prevenzione nel nome dell'ex capitano viola
Praticamente a otto anni dalla sua morte, avvenuta proprio poco prima di Udinese-Fiorentina il 4 marzo 2018, stasera ci sarà anche l’occasione di ricordare l'ex capitano viola, Davide Astori.
Prevenzione cardiologica
Associazione Astori, Udinese, Fiorentina e Lega Serie A hanno deciso di lanciare un’iniziativa per onorare il capitano gigliato e porre l'accento e l'attenzione sulla prevenzione cardiologica.
Progetto di screening gratuiti
Con il contributo importante del Reparto di Cardiologia dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale è stato attivato un progetto di screening gratuiti e disponibili per chiunque fosse interessato. Ci sarà un QR code presente sulle locandine dedicate all’iniziativa che basta inquadrare per avere informazioni e per poter aderire alle campagne di prevenzione cardiologica.