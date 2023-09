C'è gloria anche per il 10 della Fiorentina nel tris dell'Argentina rifilato alla Bolivia. Niente da fare invece per Beltran

Vince e lo fa alla grande l'Argentina campione del mondo nelle qualificazione alla prossima kermesse internazionale. Un netto 3-0 alla Bolivia dove è arrivata anche la firma del numero 10 della Fiorentina Nicolas Gonzalez.

L'1-0 degli ospiti arriva da un cross di Di Maria su palla persa della Bolivia, Enzo Fernandez da due passi insacca. Bene Nico nella prima mezz'ora, reattivo anche in fase di non possesso. Il 2-0 la formazione di Scaloni lo strappa quasi al termine della prima frazione con un colpo di testa del difensore Tagliafico, ancora su assist de El Fideo.

Infine, il 3-0 porta il sigillo del Diez della Viola di Italiano. Ezequiel Palacios la mette al centro dalla sinistra e Gonzalez mette a segno il gol del tris albiceleste. Altri tre punti per la squadra di Scaloni e una performance sopra le righe di Nico, sostituito al 85' proprio dopo aver timbrato il cartellino.

Niente da fare invece per Lucas Beltran tenuto in tribuna dal selezionatore Scaloni. Per i due ora ci sarà un lungo viaggio intercontinentale per il ritorno a Firenze