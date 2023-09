L'Italia di Luciano Spalletti vince e convince contro l'Ucraina per 2-1, respirando un po' nel girone per la qualificazione al prossimo Europeo. In gol Frattesi dell'Inter, autore di una bella doppietta. Protagonista, nella ripresa, anche il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi.

Biraghi entra al 58' al posto di Dimarco, stanco ma autore comunque di una buona prestazione. Subito un cross da corner, quelli dalla sinistra sono tutti suoi. Grande calcio d'angolo al 65' sul quale Scalvini per poco non trova la rete, ma esecuzione perfetta del capitano viola. Protagonista (questa volta in negativo) anche al minuto 68, quando invece di tirare da ottima posizione la passa a Gnonto, che poi però non riesce a segnare. L'azione termina con una traversa colpita dagli azzurri.

Al 78' una punizione dal limite dell'area calciata bene da Biraghi con il pallone che termina di poco a lato, ma senza impensierire il portiere avversario. Al 80' però centra in pieno il corrispettivo avversario con un cross che si spegne praticamente sul nascere, mentre al 86' lascia a Gnonto il compito di una diagonale difensiva che diventa pericolosa con un colpo di testa finito di poco fuori.

Infine al 90' un altro bel cross, sempre da corner, del numero 4 di Spalletti che però non trova un altrettanto soddisfacente colpo di testa. In generale una prova convincente e pienamente sufficiente del capitano di Vincenzo Italiano.