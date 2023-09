Amatucci sorride anche con Bollini e ora spera di togliersi soddisfazioni con la Fiorentina

Dopo l’esordio in Serie A con la Fiorentina nella batosta di Milano rimediata dall’Inter, per Lorenzo Amatucci è arrivata anche la gioia in Nazionale. Il classe 2004 viola ha segnato la decisiva rete della vittoria dell’Italia Under 20 contro i pari età della Repubblica Ceca a Tabor. L’Italia ha sconfitto i cechi per 1-0 con la conclusione da fuori del centrocampista gigliato, che ha giocato tutta la partita in cabina di regia.

Amatucci è un tassello stabile dell’Italia Under 20 dopo il successo all’Europeo di Malta con l’Under 19, assieme all’altro viola Michael Kayode, autore del gol decisivo in finale. Il tecnico Alberto Bollini ha confermato il centrocampista viola dopo il ciclo da protagonista che ha portato alla medaglia d’oro sconfiggendo il Portogallo in finale. Il calciatore aretino sta cercando di ritagliarsi spazio nel centrocampo della Fiorentina di mister Italiano, e nel frattempo continua a togliersi soddisfazioni in campo europeo con la maglia azzurra.

Un elemento di spiccata personalità e capacità di organizzazione del gioco in mezzo al campo, in possesso anche di soluzioni balistiche notevoli. Amatucci ha chiuso il bilancio in Primavera con 71 presenze, 4 reti e 10 assist, dirigendo l’orchestra viola di Aquilani con grande maestria. Appare difficile pensare che il giocatore toscano possa nuovamente scendere nelle giovanili per trovare continuità, c’è curiosità e attesa di capire invece se potrà ottenere maggiore minutaggio al piano superiore e misurarsi al livello più alto.