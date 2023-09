Amatucci protagonista con l'Under 20: suo il gol vittoria contro la Repubblica Ceca. Per Comuzzo invece...

Pochi minuti fa si è conclusa la partita tra Repubblica Ceca U20 e Italia U20, sfida valida per la quinta edizione della Elite League Under 20. Tra le file degli azzurri erano presenti anche due giocatori della Fiorentina di Vincenzo Italiano: il centrale di difesa Pietro Comuzzo e il fantasista Lorenzo Amatucci. Al novantesimo il risultato finale è di 0-1 per i ragazzi del neo tecnico Bollini, e a decidere la gara è proprio uno dei due gioielli viola.

Il protagonista è infatti Amatucci, autore del gol vittoria nella ripresa. Per quanto riguarda il difensore, al contrario, la sfida e finita all’intervallo: il tecnico ha scelto di fare molte rotazioni al quarantacinquesimo, sostituendo anche il centrale viola. Con la vittoria di quest’oggi, dopo appena due giornate, l’Italia U20 si piazza al primo posto a pari merito con la Polonia.