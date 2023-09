Antognoni: "La scorsa stagione la Fiorentina ha dimostrato di saper ripartire dopo alcune cadute come quella di Milano"

E alla seconda edizione del Trofeo Carcere non poteva certo mancare il capitano eterno della Fiorentina Giancarlo Antognoni. Queste le sue considerazioni ai media presenti, tra cui anche Fiorentinanews.com:

”Purtroppo domenica scorsa contro l'Inter è arrivata una sconfitta pesante, ma la Fiorentina adesso dovrà ripartire: molte volte dagli errori commessi si traggono anche dei benefici. L'Atalanta è una squadra ostica e scorbutica, ma lo è sempre ormai da anni, e forse non è un bene che sia capitata adesso. La Fiorentina è ancora un po' da scoprire, questo perchè sono arrivati dei giocatori che ancora non hanno dimostrato molto, oltre che alcuni cambiamenti domenicali da parte dell'allenatore. C'è un po' da aspettare. Per valutare il tutto”.

Ha poi continuato: “Adesso Nico Gonzalez è sicuramente il giocatore più rappresentativo ed è giusto che sia rimasto, anche perchè è andata via gente importante come Amrabat: poi bisogna capire perchè è andato via, probabilmente è stat lui a forzare la cessione. Però se si danno via giocatori importanti e li sostituisci con giocatori da scoprire qualche pecca c'è. Di solito i programmi si fanno su giocatori importanti, non c'è una logica in questo mercato fatto, basta seguire i casi Vlahovic e Chiesa. Parisi è il miglior acquisto, tra Cabral e Nzola non c'è molta differenza, anzi forse c'è un piccolo peggioramento. Beltran è giovane ed è stato pagato tanto, ma decide il campo."