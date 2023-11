Cannavaro, ex suggestione di Commisso: "Qualsiasi chiamata va valutata e presa in considerazione"

Nell'estate 2020 era un candidato forte per la panchina viola, vista la simpatia con cui il presidente viola Rocco Commisso agli uomini che hanno fatto la storia della nostra Nazionale. Poi non se ne fece di nulla ed anzi, fu confermato Iachini. Per Fabio Cannavaro nel frattempo c'è stata solo una breve parentesi a Benevento in Serie B:

"Dipende dalla situazione, qualunque chiamata va valutata e presa in considerazione. Che sia Italia, Europa o allargare gli orizzonti - ha detto a Sportmediaset - La gente sa che tu hai la possibilità di far conoscere le tue idee e trasmettere la tua esperienza. Certo, se uno viene valutato solo per quanto è accaduto a Benevento è limitante. Guardate De Zerbi: nei primi anni è andata male, adesso allena in Premier League. O c’è anche Mazzarri: viene da situazioni non bellissime ma allena. Pure Lippi è stato esonerato ma ha vinto i Mondiali".