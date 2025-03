Il difensore centrale della Fiorentina Pablo Marì è intervenuto a DAZN nel pre-gara contro l'Atalanta.

Sull'Atalanta

Pablo Marì commenta: "Abbiamo provato tutto, abbiamo incontrato l'Atalanta tante volte, conosco Maldini e Retegui, e io mi adatto a chi giocherà. Sappiamo che l'Atalanta gioca in maniera diversa, ti vanno a pressare uomo a uomo, ma a me cambia poco. Quello che mi chiede il mister io lo faccio".

Cerco di portare la mia esperienza

E alla domanda se si sente un p' un leader della squadra risponde: "No, non mi piace dire leader, sono tanti anni che gioco a calcio, io cerco di portare la mia esperienza e la mia maturità che serve anche durante la partita. La mia principale caratteristica è quella di aiutare i compagni e sono qua per fare grandi cose".